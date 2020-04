The Mandalorian 2: tornerà l'Impero nella seconda stagione?

L'avvicinarsi della seconda stagione di The Mandalorian sta aumentando la curiosità dei fan, ansiosi di sapere quale sia il futuro di Baby Yoda e del Mandaloriano, soprattutto in seguito al finale della prima stagione che ha lasciato molti spettatori in ansia per ciò che hanno potuto scoprire grazie alla conclusione del primo ciclo di episodi.

Non proseguite nella lettura della news se non avete ancora visto l'intera prima stagione. La conclusione della prima narrazione di The Mandalorian ha visto Moff Gideon che emerge dai rottami brandendo la Darksaber.

Ciò che rimane dell'Impero continuerà a dare la caccia al Mandaloriano e Baby Yoda. Vista la new entry Ahsoka Tano, il mistero che coinvolge Baby Yoda diventa ancora più sconcertante di quanto ci si aspettasse all'inizio.



E secondo quanto si vocifera, al momento senza conferme, sul web, la seconda stagione di The Mandalorian vedrà il ritorno dell'Impero, con il penultimo e ultimo episodio che potrebbero addirittura intitolarsi 'The Return' e 'The Empire', con un riferimento addirittura a Darth Sidious nascosto su Exegol.

Molti pensano che sia Palpatine a tirare le fila di tutto quanto. Ma i fan si chiedono: cosa potrebbe volere da Baby Yoda? Al Mandaloriano il compito di fermare Moff Gideon. Ovviamente nessuna conferma in merito ma soltanto speculazioni sulla seconda stagione.

Dave Filoni ha riflettuto su Ahsoka Tano, la new entry della prossima stagione. Inoltre nella seconda stagione di The Mandalorian potrebbe esserci anche Darth Maul.