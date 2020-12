The Mandalorian 2, il trailer del finale anticipa la resa dei conti con Moff Gideon

"Tutto ha portato a questo". Così l'account ufficiale di Disney+ presenta il trailer del finale di stagione di The Mandalorian 2, in arrivo sulla piattaforma streaming domani, venerdì 18 dicembre.

Il filmato, che potete visionare in calce alla notizia, raccoglie alcuni dei momenti più significatici della seconda stagione - dai debutti di Ahsoka Tano e Bo-Katan al ritorno di Boba Fett - per poi anticipare la resa dei conti tra Din Djarin e Moff Gideon, interpretati rispettivamente da Pedro Pascal e Giancarlo Esposito, dopo che il personaggio di quest'ultimo ha rapito il piccolo Grogu (aka Baby Yoda) sul finale del settimo episodio.

Il capitolo 16 di The Mandalorian, di cui non è ancora stato svelato il titolo, è stato diretto dal regista di Ant-Man Peyton Reed, il quale ha già firmato l'episodio 2x10 ("Il passeggero"). Oltre all'inevitabile missione di salvataggio del Mandaloriano, non sono stati anticipati altri dettagli sulla trama.

Come ogni settimana, la puntata sarà disponibile nel catalogo della piattaforma a partire dalle 9 di mattina. Cosa vi aspettate dagli eventi finali della stagione? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo vi ricordiamo che, durante il recente Investors Day, Lucasfilm ha annunciato l'arrivo di Rangers of the New Republic e Ahsoka Tano, entrambe serie spin-off di The Mandalorian.



Intanto, è emerso un possibile spoiler sul finale di The Mandalorian 2 dalle tracce delle colonna sonora.