The Mandalorian 2, ecco il trailer del lavoro dietro le quinte sugli effetti visivi

La prima stagione di The Mandalorian ha sorpreso il pubblico televisivo ma la seconda ha amplificato gli elementi che avevano colpito nel ciclo di episodi precedente, soprattutto per una produzione legata al piccolo schermo. Ora Industrial Light & Magic ha pubblicato un video in cui mostra tutto il lavoro svolto sugli effetti visivi.

"Il lavoro sugli effetti visivi di The Mandalorian è stato completato in tutti e cinque gli studi di ILM (San Francisco, Singapore, Vancouver, Londra e Sydney) e in un contingente di altri fornitori sotto la supervisione di ILM" ha spiegato ILM riguardo al lavoro sulla serie.

"Gli otto episodi della stagione comprendevano quasi 5.000 girati di effetti visivi oltre a tutto il lavoro sugli effetti in tempo reale di ILM svolto durante le riprese principali. Il team degli effetti ha sfruttato praticamente ogni trucco, dalle miniature al controllo del movimento al tradizionale burattinaio, animatronic avanzati, effetti speciali spettacolari e CG photo-real. Ecco un esempio del lavoro di ILM sugli effetti visivi realizzato per la serie che ha ottenuto 13 nomination al Visual Effects Society Award".



Purtroppo nel frattempo sono stati cancellati due libri dedicati alla serie ma i fan potranno consolarsi proprio con questo video che racconta accuratamente l'impegno e la dedizione di Industrial Light & Magic per quanto concerne gli effetti visivi realizzati per lo show tv di Star Wars.

The Mandalorian ha fatto molto parlare di sé ultimamente per il licenziamento di Gina Carano, interprete di Cara Dune nello show.