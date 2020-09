The Mandalorian 2, nel primo trailer è nascosta l'armatura di Boba Fett?

Mentre Disney+ si gode i quattro Emmy tecnici ottenuti questa notte da The Mandalorian, i fan impazienti di mettere gli occhi sui nuovi episodi continuano a cercare indizi sulla trama della seconda stagione all'interno del primo trailer ufficiale... e qualcuno di loro sembra aver avuto successo!

Le prima immagini ufficiali di The Mandalorian 2 ha fatto scalpore per la mancata presenza degli new entry più attese, tra cui quelle di Ahsoka Tano e Boba Fett, ma a giudicare da alcune immagini il filmato potrebbe aver mostrato un primo indizio sul ritorno dell'iconico cacciatore di taglie.

Come potete vedere nelle foto in calce, infatti, nella scena in cui vediamo un mandaloriano a bordo di uno speedter compaiono un jetpack e un elmo molto simili a quelli di Boba Fett, o in ogni caso di un personaggio che indossa la sua stessa armatura come per esempio Cobb Vanth.

La presenza nel cast di Temuera Morrison nei panni di Boba Fett, lo ricordiamo, è ormai stata confermata dai principali siti di informazione legati a Hollywood. Tuttavia Lucasfilm non si è ancora espressa ufficialmente sul suo ruolo nella stagione 2.

Voi cosa ne pensate? Secondo voi si tratta di un'anticipazione al ritorno del personaggio? Fatecelo sapere nei commenti. Per altre notizie, vi ricordiamo che un recente sondaggio ha eletto The Mandalorian come serie più attesa dell'autunno 2020.