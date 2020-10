The Mandalorian 2, dal trailer nuovi indizi sul ritorno di Boba Fett e altri personaggi

A 10 giorni esatti dal debutto di The Mandalorian 2, Disney+ non si è ancora voluta sbilanciare sul confermato ritorno di volti noti di Star Wars quali Boba Fett, Ahsoka Tano, Bo-Katan Kryze e Sabine Wren. Neanche dopo l'arrivo dell'esplosivo nuovo trailer ufficiale.

Tuttavia, come fatto notare da Comicbook.com, il filmato contiene una frase emblematica per capire come il protagonista potrebbe entrare in contatto con i personaggi citati sopra. Rivelando il suo nuovo compito a Greef Karga e Cara Dune, infatti, Din Djarin afferma: "Sono stato incaricato di riportarlo ai membri della sua specie. Se riesco a localizzare altri mandaloriani, loro possono aiutarmi."

Come molti di voi avranno già capito, la ricerca di "altri mandaloriani" potrebbe portare il personaggio di Pedro Pascal ad incontrare Bo-Katan e Sabine, entrambe native di Mandalore, oltre che Boba Fett, che pur non essendo un vero mandaloriano ne indossa la tipica armatura.

Ancora nessun indizio invece sull'esordio di Rosario Dawson nei panni di Ahsoka Tano, la cui presenza è stato in ogni caso confermata da tutte le principali fonti d'informazione di Hollywood. A questo punto, è possibile che Jon Favreau abbia in serbo delle sorprese per l'entrata in scena della Jedi.

Intanto, la tecnologia utilizzata per The Mandalorian ha ispirato anche The Batman.