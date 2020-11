The Mandalorian 2, su Twitter Disney mostra il vostro nuovo personaggio preferito

Mentre è già disponibile del merchandise dedicato a The Mandalorian 2, vi segnaliamo questo post condiviso dall'account Twitter della Disney e incentrato su un personaggio apparso nelle ultime puntate dello show.

Potete trovare il messaggio in calce alla notizia, insieme ad una immagine incentrata sul passeggero che Din Djarin ha promesso di proteggere è presente anche questo breve commento: "Benvenuto ad un nuovo passeggero. Il capitolo 10 di The Mandalorian è ora disponibile per lo streaming su Disney+". Se avete già visto le prime due puntate della serie ambientata nell'universo di Star Wars, allora sapete che il protagonista è in viaggio insieme ad un nuovo passeggero di cui non conosciamo ancora il nome, mentre è alla ricerca di altri mandaloriani che lo possano aiutare a svelare il mistero di Baby Yoda.

Il post condiviso dall'account ha riscosso un discreto successo di pubblico ricevendo oltre 8 mila Mi Piace, nei commenti i fan di Guerre Stellari hanno iniziato a discutere delle ultime vicende della serie e a condividere fan art dedicate al nuovo personaggio visto in The Mandalorian. Ricordiamo che la terza puntata sarà disponibile a partire dal prossimo venerdì 13 novembre, mentre aspettiamo vi segnaliamo che è in vendita il casco del protagonista di The Mandalorian.