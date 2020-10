The Mandalorian 2: le ultime cose che dovete sapere prima dell'uscita su Disney+

Dopo aver visto il riassunto della prima stagione di The Mandalorian, serie presente nel catalogo di Disney+, ecco tutto quello che sappiamo riguardo le prossime avventure di Din Djarin nel suo viaggio insieme a Baby Yoda.

L'obiettivo principale dei due sarà raggiungere il pianeta nativo di Baby Yoda, così da scoprire qualcosa di più sui suoi misteriosi poteri. Ad accompagnarli saranno presenti anche due personaggi già visti nel corso della stagione di debutto dello show di Jon Favreau e Dave Filoni: si tratta di Cara Dune e Greef Karga, interpretati rispettivamente da Gina Carano e Carl Weathers, apparsi nei numerosi trailer e teaser dedicati a The Mandalorian.

Non solo, secondo vari rumor, i fan di Guerre Stellari potranno aspettarsi l'arrivo di personaggi molto importanti dell'universo nato dalla mente di George Lucas, in particolare ci riferiamo ad Ahsoka Tano, jedi visto per la prima volta nelle puntate di "Star Wars: Clone Wars" e che avrà il volto della celebre attrice Rosario Dawson, inoltre in molti pensano che rivedremo anche il cacciatore di taglie Boba Fett, sopravvissuto al suo scontro con il Sarlacc del Grande Pozzo di Tatooine. Infine siamo certi che la nuova stagione ci permetterà di conoscere meglio Moff Gideon, l'avversario di Din Djarin interpretato da Giancarlo Esposito che sarà presente dal primo episodio inedito.

In attesa del 30 ottobre, giornata in cui sarà disponibile la prima puntata dello show su Disney+, vi lasciamo con il trailer di The Mandalorian 2.