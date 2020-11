The Mandalorian 2: Una concept art ci mostra la cittadina di Calodan

Dopo aver visto il poster di Bosslogic incentrato su un fan casting per The Mandalorian 2, vi segnaliamo questa immagine che è stata usata come riferimento per creare la cittadina di Calodan, vista nel recente episodio dello show di Disney+.

In calce alla notizia potete ammirare il disegno condiviso su Instagram da @antongrandert_art, incentrata sull'arrivo di Din Djarin di fronte ai cancelli di Calodan, villaggio che si trova sul pianeta Corvus e su cui il mandaloriano spera di trovare un Jedi che lo aiuti con l'addestramento di Baby Yoda. Ecco il commento dell'artista: "Ecco un'illustrazione di quando Mando supera i cancelli di Calodan. Ho passato molto tempo ad aiutare a progettare i set per il capitolo 13 di Mandalorian. Penso che siano fantastici! In questo disegno in particolare è presente una prima versione del cancello, ne ho fatti diversi prima di trovare quello definitivo".

I fan sono ansiosi di scoprire cosa succederà nella prossima puntata, che sarà disponibile a partire da venerdì 4 dicembre e che ci mostrerà l'arrivo del protagonista su Tython, alla ricerca di un maestro per il suo compagno di viaggio di cui abbiamo appena scoperto il nome. Nel frattempo, in molti si chiedono se un personaggio di The Mandalorian sia un vero Jedi.