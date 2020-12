The Mandalorian 2: Una puntata è stata girata fuori dallo studio, scopriamo quale

I vari episodi dello show con Pedro Pascal sono stati girati utilizzando una tecnologia messa a punto per The Mandalorian. Nella seconda stagione però una puntata non è stata filmata con lo StageCraft, costringendo gli attori e la troupe a lavorare fuori dallo studio.

A rivelarlo è stato il direttore della fotografia David Klein, durante una puntata dello speciale dedicato al making of di The Mandalorian. Scopriamo così che si tratta dell'episodio in cui è presente lo scontro tra gli imperiali, Boba Fett, Fennec Shand e Din Djarin, che è stata filmata nella Simi Valley. Ecco il commento di David Klein: "A causa della grandezza del set abbiamo dovuto girare per la prima volta fuori dallo studio. The Volume è incredibile ma ha anche lui i suoi limiti. Generalmente quando ci serve la luce diretta del sole ci spostiamo sul retro, ma questa volta non era abbastanza grande, quindi ci siamo diretti a Simi Valley. Il terreno era molto accidentato, ogni cosa che dovevamo portare su dovevamo farlo a mano, è tutto secco, quindi non potevamo accendere fuochi o usare esplosioni, tranne quando Fennec si muove tra le rocce".

Per concludere vi segnaliamo questa notizia che ci svela il funzionamento della nave del protagonista di The Mandalorian, personaggio con il volto di Pedro Pascal.