The Mandalorian 2, gli utenti del web avvisano: attenzione ai ragni!

Intanto, c'è chi ci offre maggiori informazioni sulla loro identità: "Lo sapevate? I ragni in #Mandalorian sono chiamati Krykna, e sono apparti per la prima volta nella forma di concept art di Ralph McQuarrie per L'Impero Colpisce Ancora, e li abbiamo utilizzati in Star Wars Rebels. #QuestaÈLaVia".

"Per tutti coloro che soffrono di aracnofobia: per piacere, fate attenzione, il 50% dell'ultimo episodio è inguardabile per via dei ragni spaziali. #TheMandalorian #mandalorian #PSA #arachnophobia" scrive qualcuno.

Tra ragni e formiche (non vi sarete persi il riferimento a Ant-Man ?), il nuovo episodio di The Mandalorian , diretto da Peyton Reed e scritto da Jon Faveau, ha sicuramente lasciato il segno. Specialmente per chi, i ragni, proprio non li può vedere.

L' ultimo episodio di The Mandalorian uscito ieri su Disney+, 2x02 The Passenger, non è stato sicuramente il più divertente da guardare per chi ha il terrore dei ragni ... Così il web si impegna nell'aggiungere degli appositi disclaimer.

TO ALL UNSUSPECTING ARACHNOPHOBIC #Mandalorian FANS LIKE ME:



PLEASE BE ADVISED THAT ABOUT 50% OF THE LATEST EPISODE IS UNWATCHABLE BECAUSE OF SPACE SPIDERS 😭#TheMandalorian #mandalorian #PSA #arachnophobia — Lotte (@Elfje__Twaalfje) November 6, 2020

Just beware anyone who scared of spiders pls keep your eyes close in some scenes #TheMandalorian — ⧗ Dela ☂︎ Mando spoilers (@klaussifived) November 6, 2020