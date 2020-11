The Mandalorian 2: Vecchi alleati ritornano nel quarto episodio, disponibile su Disney+

Mentre in fan sono ansiosi di vedere il debutto di Ahsoka Tano in The Mandalorian 2, su Disney+ è disponibile la nuova puntata della serie ambientata nell'universo di Guerre Stellari e con protagonista Pedro Pascal.

Si intitola semplicemente "Capitolo 12" e sarà incentrato sulla ricerca da parte di Din Djarin di un Jedi che possa aiutare Baby Yoda a tenere sotto controllo i suoi poteri. Nel corso dell'episodio precedente abbiamo visto il debutto in versione live action di Bo-Katan, personaggio interpretato da Katee Sackhoff che è presente anche nelle varie stagioni di "Star Wars The Clone Wars". Dall'immagine in anteprima e dalla descrizione presente nel sito di Disney+, sembra che questa volta il mandaloriano si farà aiutare da vecchi compagni. Ecco la sinossi ufficiale: "Il Mandaloriano riunisce vecchi alleati per una nuova missione".

Ancora non sappiamo quale sarà questa missione, mentre possiamo ipotizzare che i vecchi alleati saranno Greef Karga e Cara Dune, interpretati rispettivamente da Carl Weathers e Gina Carano. La durata sarà di 40 minuti, poco più rispetto a quella precedente, la cui storia si è sviluppata in 36 minuti. In attesa di scoprire come continuerà il viaggio di Din Djarin e Baby Yoda, vi lasciamo con la nostra recensione della terza puntata di The Mandalorian 2.