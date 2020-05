The Mandalorian 2, si vocifera l'arrivo di un altro personaggio di Clone Wars: ecco chi

Con l'ufficializzazione del ritorno di Boba Fett e l'arrivo di Ahsoka Tano interpretata da Rosario Dawson, oltre a tutto quello già settato alla fine della prima stagione, Star Wars: The Mandalorian 2 ha tutte le carte in regola per essere una delle avventure più epiche e avvincenti del franchise, ora persino una in più.

Mentre qualcuno ha infatti parlato anche dell'arrivo del Capitano Rex in versione live-action, tra i personaggi più amati di Star Wars: Rebeles, la Tano potrebbe avere una grande compagna d'avventura al suo fianco direttamente da Star Wars: The Clone Wars. Stiamo parlando dell'adorata Sabine Wren. Questo avrebbe effettivamente senso, dato che proprio Rebels finiva con lei e Ahsoka che partivano insieme alla ricerca di Ezra Bridger in seguito agli eventi de Il Ritorno dello Jedi.



Il rumor è insistente e viene da Noah Outlaw, famoso youtuber americano, che ha rivelato la voce di corridoio via social, su Twitter. Per l'arrivo di Sabine Wren non c'è però nessuna conferma ufficiale, il che rende tutto speculativo, ma su Twitter qualcuno ha già cominciato a fare qualche nome per la possibile interprete in carne e ossa, e in molti hanno chiamato in causa la wrestler Sasha Banks, spesso per il colore dei capelli viola acceso.



Cosa ne pensate? Chi vedreste bene nella parte di Sabine in live-action? Ditecelo nei commenti.