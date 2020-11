The Mandalorian, nella 2x02 in arrivo un 'personaggio misterioso'

L'attesa per la seconda stagione di The Mandalorian è finalmente terminata, ma adesso tocca far fronte, settimana dopo settimana, a quella per il nuovo episodio: come tutti sapete, Disney+ non concederà infatti più di un episodio a settimana, per cui non resta che affidarsi a trailer e sinossi per ingannare il tempo.

A tal proposito, la sinossi del secondo episodio di questa seconda stagione di The Mandalorian sembra anticipare qualcosa di potenzialmente interessante: nella trama dell'episodio si parla infatti di un Mando che dovrà "scortare un passeggero con un carico prezioso lungo un pericoloso tragitto".

Chi sarà, dunque, questa misteriosa new entry? Molto probabilmente si tratterà del personaggio interpretato da Sasha Banks, che infatti ci viene mostrato nel promo del nuovo episodio: sul personaggio di Banks non sappiamo molto, se non che si tratti molto probabilmente di uno jedi (dettaglio che aveva portato in molti a credere che si trattasse di Ahsoka Tano, prima della conferma di Rosario Dawson per il ruolo).

Per saperne di più, insomma, non resta che aspettare questo nuovo episodio dello show targato Disney+! Qui, intanto, trovate tutte le teorie sul personaggio di Sasha Banks in The Mandalorian; su YouTube, nel frattempo, è finalmente disponibile la colonna sonora di The Mandalorian.