The Mandalorian 3, gli ultimi aggiornamenti sulla serie: trama, uscita ed episodi

In molti si sono chiesti se bisognerà aspettare ancora tanto per The Mandalorian 3. Infatti, la terza stagione della serie del franchise di Star Wars, è attesa dai fan da circa un anno, e poche sono le notizie su quando potremo vederla. Ecco tutti gli aggiornamenti che al momento abbiamo su data di uscita, trama ed episodi.

Un fatto è ormai certo: non vedremo The Mandalorian 3 prima del prossimo anno. Infatti, dopo le ultime news circa l'inizio delle riprese della prossima stagione di The Mandalorian, e le dichiarazioni dello showrunner Jon Favreau, abbiamo ormai la certezza che non potremo vedere lo show prima dei primi mesi del 2022. Anche se inizialmente l'uscita della serie era stata indicata per Natale 2021, adesso sappiamo che in quel periodo sarà lo spin-off Boba Fett a fare il suo esordio. Ed è proprio per girare questo spin-off che The Mandalorian ha dovuto attendere.

Circa la prossima stagione si è espresso Giancarlo Esposito, che nel corso di un'intervista a People ha dichiarato: "Siamo in un universo enorme, e c'è molto da esplorare. Credo inizieremo a mettere le basi per qualcosa di più ampio e dettagliato, che sarà approfondito nelle stagioni 3 e 4 di The Mandalorian. Da qui si inizieranno ad avere risposte."

La terza stagione sarà composta da 8 episodi, e la sua trama dovrebbe riprendere dagli eventi finali della seconda. Non abbiamo, purtroppo, anticipazioni ufficiali al riguardo, ma possiamo presumere che ripartiremo proprio dall'interrotta discussione sulla spada di cui Bo Katan voleva impossessarsi. Se ricordiamo bene, infatti, si diceva che chiunque abbia in suo possesso la spada è il legittimo erede al trono di Mandalor. Ma ci ritroveremo anche in seguito al ritorno di Luke Skywalker, che al termine della seconda season ha portato via Grogu per iniziare il suo addestramento. I fan infatti si chiedono se dopo l'arrivederci Grogu tornerà solo in qualche episodio o più spesso.

Chissà. Il pubblico intanto attende notizie, e aspetta con impazienza l'uscita di The Mandalorian 3.