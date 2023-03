The Mandalorian 3, Ahmed Best sul suo ritorno dopo Jar Jar Binks: 'Bello essere tornati'

L'ultimo episodio di The Mandalorian 3 è stato contraddistinto da numerosi easter egg, uno dei quali è stato il ritorno nell'universo di Star Wars di Ahmed Best. Per chi non lo avesse riconosciuto, Best è stato l'interprete del personaggio in CGI di Jar Jar Binks, tra i personaggi più odiati di tutta la saga che è comparso nella trilogia prequel.

Il personaggio di Jar Jar Binks fu così odiato dai fan di Star Wars che dopo la sua apparizione in Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma, la sua presenza venne ridotta sensibilmente negli episodi successivi, riducendolo a mera comparsa (quando inizialmente il suo ruolo sarebbe dovuto essere di pari livello rispetto al primo film.

Best è tornato nella galassia di Star Wars comparendo in una sequenza flashback all'interno del quarto episodio della Stagione 3 di The Mandalorian, approdato in streaming nella giornata di ieri. L'attore ha dato vita al Jedi Kelleran Beq, che salva Grogu dallo sterminio al tempio Jedi dopo l'esecuzione dell'Ordine 66 emanato da Palpatine. Best si è quindi fiondato sui social dopo l'esordio della puntata per ringraziare tutti coloro che gli sono stati vicino in questi anni:

"È bello essere tornati. C'è così tanto da dire e da condividere. Ci vorranno un paio di giorni. Ma, per ora, mi limiterò a ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto e reso migliore", ha condiviso su Instagram.

Questa non è stata la prima apparizione di Best nei panni di Beq: già nel 2020 aveva interpretato il personaggio come conduttore del game show Star Wars: Jedi Temple Challenge. Prima di allora, Best aveva fatto un cameo come Achk Med-Beq in Star Wars: Episodio II - L'attacco dei cloni.

In base al messaggio di Best sui social media, l'attore sembra aver lasciato intendere che non si tratterà della sua ultima apparizione nei panni di Beq in The Mandalorian, soprattutto se la storia di Grogu continuerà a svolgersi nei flashback.

Se avete visto l'ultimo episodio, scoprite tutti gli easter egg di The Mandalorian che forse vi sono sfuggiti.