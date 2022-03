The Mandalorian 3: alcune location chiave di Star Wars appariranno nella stagione

Le riprese della terza stagione di The Mandalorian sono ancora in corso e stando alle ultime voci trapelate sembra che altre location fondamentali nella storia della saga di Star Wars appariranno nei nuovi episodi con protagonista Pedro Pascal. Non solo, la nuova location cui si fa riferimento sarà estremamente importante per il protagonista.

Stiamo parlando infatti di Mandalore, terra natale dei mandaloriani che pare verrà mostrata nel corso della terza stagione di The Mandalorian; il report, diffuso da The Direct, suggerisce inoltre che il nostro protagonista non sarà solo nel suo viaggio a Mandalore ma che saranno presenti anche l'Armatore (Emily Swallow) e Paz Vizsla. Le scene in questione saranno ambientate in un luogo nevoso, probabilmente in cima a una montagna che potrebbe essere collegata al set della caverna. Dovrebbe trattarsi delle miniere di Mandalore, sotto la cui superficie giacciono le "acque viventi". Ne sapremo certamente di più con nuovi aggiornamenti.

Intanto, sembra anche che The Mandalorian 3 avrà una connessione con la trilogia sequel di Star Wars. Alcune foto dal set, infatti, mostrano tre elmi mandaloriani rossi che ricordano molto quelli indossati dalla Guardia Pretoriana d'Elite in Star Wars: Gli ultimi Jedi, che proteggeva il Leader Supremo Snoke. Ciò porterebbe la storia di Din ancora più vicino a quella della trilogia del sequel di Star Wars, collegandosi naturalmente anche al tema della clonazione che è stato già ampiamente affrontato nel corso della prima stagione di The Mandalorian. Altre due foto dal set poi, mostrano il corridoio vuoto di una struttura imperiale, nonché una sorta di mezzo di trasporto da battaglia.

Da quando Bo-Katan ha rivelato che Mandalore è occupato, gli spettatori si sono chiesti chi sia esattamente sul pianeta. Queste foto potrebbero confermare l'idea che l'Impero, nonostante sia caduto, mantiene ancora la sua influenza sul pianeta dei cacciatori di taglie e potrebbe anche essere uno dei luoghi segreti utilizzati per l'ascesa del Primo Ordine.