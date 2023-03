The Mandalorian 3: quanti anni ha trascorso Grogu insieme a Luke? Jon Favreau risponde

Oggi fa il suo debutto la terza stagione di The Mandalorian, oltre due anni dopo la conclusione della precedente, e nel corso dell'anteprima mondiale dello show, Jon Favreau ha provato a chiarire alcuni suoi vecchi commenti sul tempo effettivamente trascorso da Grogu come apprendista di Luke Skywalker. Ecco cos'ha risposto il regista e autore.

Grogu e Din Djarin si sarebbero poi ritrovati nel corso di The Book of Boba Fett, dove il piccolo apprendista rinuncia all'insegnamento del Maestro Skywalker per riunirsi al suo vecchio amico e compagno di avventure. Ma quanto tempo è trascorso tra questo momento e quello del loro addio?

"Probabilmente il tempo reale in cui l'abbiamo vissuto. Quindi, è stato alla fine della seconda stagione quando si sono detti addio, abbiamo poi mostrato dov'era in The Book of Boba Fett circa un anno fa, quando si sono separati di nuovo, e poi lui si è riunito al Mandaloriano. Quindi qualcosa compreso tra 0 e 2 anni".

Se pensiamo che la seconda stagione di The Mandalorian si è conclusa nel dicembre 2020 e che abbiamo poi visto la reuniuon tra i due personaggi all'inizio del 2022, allora effettivamente Grogu è rimasto con Luke Skywalker per poco più di un anno, come indicato dallo stesso Favreau. Vedremo, nel corso di questa nuova stagione, al debutto oggi su Disney+, se la serie mostrerà l'arrivo di altri Jedi o se si concentrerà esclusivamente sulla ricerca di Din Djarin di Mandalore e dei suoi simili.

In precedenza, Favreau aveva confermato che non c'è bisogno di recuperare The Book of Boba Fett, in quanto prima dell'inizio della Stagione 3 di The Mandalorian ci sarebbe stato un riassunto per rimettersi in pari con la storia raccontata finora. Inoltre, sempre Favreau ha sottolineato come il finale di The Mandalorian non sia ancora stato pianificato, quindi per il momento la serie potrebbe continuare in perpetuo con le sue stagioni.