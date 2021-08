The Mandalorian 3, annunciata la data d'inizio delle riprese

I fan hanno atteso un tempo che è parso interminabile, ma finalmente c'è la conferma: le riprese di The Mandalorian 3 avranno inizio a Settembre. A comunicarlo è stato Carl Weathers nel corso della Steel City Con. L'attore, che interpreta Greef Karga, tornerà anche dietro alla macchina da presa, nei panni di regista per un episodio.

Lo show del franchise di Star Wars, che ha fatto il suo debutto su Disney+ nel 2019, ha dovuto attendere più del dovuto per fare il suo ritorno. Infatti, la pandemia prima e le riprese dello spin off The Book of Boba Fett poi, ne hanno ritardato la produzione. Ma niente paura, perché tra un mese si ricomincia, e quindi a questo punto potremmo sperare di rivedere la serie nell'autunno del 2022.

Una cosa interessante è che Pedro Pascal non potrebbe tornare per ora, poiché impegnato nelle riprese di The Last of Us. Questo ha chiaramente destato interrogativi nei fan, perché se si inizia davvero a girare adesso, cosa succederà al personaggio di Pascal? In tutta risposta è arrivato l'interprete di Moff Gideon, Giancarlo Esposito che ha svelato che si potrebbero usare dei trucchi per sopperire alla mancanza del collega. Insomma, pensateci: Din Djarin indossa quasi sempre un casco, e la news è che potrebbe non tornare a toglierselo molto presto.

I fan non vedono l'ora di ritrovare i protagonisti della serie di successo del franchise di Star Wars. Ma nell'attesa si dovranno accontentare dello spin-off The Book of Boba Feet in arrivo su Disney+ a Dicembre.