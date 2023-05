The Mandalorian 3: annunciata la data d'uscita del dietro le quinte su Disney+

Sono passate solamente poche settimane dalla conclusione di The Mandalorian 3, ma Disney non lascerà a bocca asciutta i fan di Star Wars per altro tempo. Nell'attesa del debutto di Ahsoka con Rosario Dawson, tutti coloro che hanno amato la terza stagione della serie con Pedro Pascal potranno gustarsi il relativo dietro le quinte in arrivo.

È stato annunciato su Twitter che Disney Gallery: The Mandalorian tornerà con un nuovo speciale intitolato "The Making of Season 3" il 28 giugno. Si tratta del terzo speciale della serie Disney+, dopo il dietro le quinte della seconda stagione arrivato nel 2020 e lo speciale sul finale della seconda stagione nel 2021. Gli episodi di Disney Gallery presentano in genere filmati estesi girati durante la produzione, oltre a interviste con il cast, la troupe, il creatore della serie Jon Favreau e il produttore Dave Filoni.

Disney Gallery: The Mandalorian ha debuttato per la prima volta il 4 maggio (Star Wars Day) nel 2020. La stagione era composta da otto episodi e documentava la realizzazione della prima stagione della serie. Ogni episodio era incentrato su un diverso aspetto del dietro le quinte, come la regia, il casting o gli effetti pratici. Invece di una seconda stagione completa in concomitanza con la seconda stagione di The Mandalorian, sono stati realizzati due episodi speciali più lunghi. La stessa strategia è poi stata replicata con Disney Gallery: The Book of Boba Fett, che è stato diffuso in streaming il 4 maggio 2022, dopo la conclusione della serie spin-off con protagonista Temuera Morrison.

La terza stagione di otto episodi di The Mandalorian si è conclusa lo scorso aprile. La storia riprende dopo la conclusione di The Book of Boba Fett, che vedeva Din Djarin (Pedro Pascal) riunirsi con Grogu dopo che quest'ultimo ha deciso di non proseguire il suo addestramento Jedi con Luke Skywalker. La stagione si è concentrata sul viaggio di Djarin per tornare a Mandalore e purificare i suoi peccati dopo essersi tolto l'elmo di fronte a un altro essere vivente, nonché sul suo rapporto difficile con l'aspirante leader mandaloriano Bo-Katan (Katee Sackhoff).

Durante la Star Wars Celebration del 2023, Filoni ha rivelato di essere al lavoro su un lungometraggio che sarà il culmine di The Mandalorian, The Book of Boba Fett e del prossimo show Disney+, Ahsoka. In una precedente intervista, Filoni ha descritto il film come la storia che darà una conclusione al periodo successivo al Ritorno dello Jedi di The Mandalorian.

La pellicola non ha ancora una data d'uscita ufficiale.