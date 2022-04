The Mandalorian 3, annunciato il panel con Jon Favreau e Dave Filoni alla SW Celebration!

Starwars.com ha annunciato che il creatore e showrunner di The Mandalorian, Jon Favreau, e il produttore esecutivo Dave Filoni, parteciperanno al panel della Star Wars Celebration 2022. Il titolo dell'evento è Mando+: A Conversation with Jon Favreau & Dave Filoni, e si svolgerà il 28 maggio alla presenza di ospiti speciali.

L'evento è stato annunciato come 'uno sguardo indietro e uno al futuro' in vista della terza stagione di The Mandalorian. Al momento LucasFilm non ha svelato i nomi degli 'ospiti speciali' che appariranno al panel insieme a Favreau e Filoni. Per dare un'occhiata alla terza stagione, guardate le foto dal set di The Mandalorian 3 che confermano il ritorno di un amato personaggio.



Le prime due stagioni di The Mandalorian hanno visto Pedro Pascal nei panni del cacciatore di taglie Din Djarin, insieme a numerose guest star importanti come Rosario Dawson nei panni di Ahsoka Tano, Temuera Morrison nel ruolo di Boba Fett e Luke Skywalker nei panni di Mark Hamill e Max Lloyd-Jones.



Sinora gli ospiti annunciati alla Star Wars Celebration sono Carl Weathers, Katee Sackhoff e Giancarlo Esposito, oltre a Joonas Suotamo, Anthony Daniels e Ian McDiarmid.



Il 26 maggio Lucasfilm ospiterà anche un panel di presentazione per anticipare novità sul futuro dello Star Wars Universe, con gli ospiti di The Mandalorian e delle future serie tv, Obi-Wan Kenobi e Andor.

The Mandalorian non ha rivali su Disney+ e riesce a battere persino i prodotti Marvel, spopolando sulla piattaforma streaming.