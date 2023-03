The Mandalorian 3: L'Armaiola e gli Anzellan protagonisti dei nuovi poster ufficiali!

Dopo una lunga attesa, la 3x01 di The Mandalorian ha finalmente fatto il suo debutto su Disney Plus la scorsa settimana, portando sul piccolo schermo vecchie e nuove conoscenze dell'universo di Star Wars.

In occasione dell'uscita dell'episodio, la pagine social dello show hanno condiviso online due nuovi poster, dedicati rispettivamente a "The Armorer" e agli "Anzellan". Quest'ultimi, che per chi non lo sapesse appartengono alla stessa razza aliena di Babu Frik (apparso in The Rise of Skywalker), sono stati protagonisti di un simpatico siparietto con Grogu particolarmente apprezzato dai fan.

The Armorer, che non ha avuto molto spazio nel corso della puntata, è stato interpretato dall'attrice Emily Swallow in The Mandalorian, mentre da Michelle Lee in un'apparizione crossover in The Book of Boba Fett. Secondo alcuni la locandina potrebbe essere un indizio sul futuro del personaggio, che forse rivestirà un ruolo molto più significativo nel corso della trama della terza stagione. Come di consueto vi lasciamo le due immagini in calce alla notizia.

Oltre a Pedro Pascal nei panni di Din Djarin, il cast di The Mandalorian 3 è composto da Carl Weathers (Greef Karga), Giancarlo Esposito (Moff Gideon), Katee Sackhoff (Bo-Katan Kryze), Emily Swallow (l’armaiola), Omid Abtahi (Dr. Pershing) e Amy Sedaris (Peli Motto).

Per salutarvi, vi lasciamo con gli easter egg di The Mandalorian 3x01.