The Mandalorian 3 arriva su Coruscant in un filmato al Comic-Con!

In questi giorni è in corso in Brasile il Comic-Con Experience e proprio in quest'occasione è stato mostrato un nuovo video esteso della terza stagione di The Mandalorian, che fornisce un nuovo assaggio delle avventure di Din Djarin e Grogu nel nuovo ciclo di episodi. Si tratterebbe di una versione estesa del precedente trailer.

Din e Grogu si recano a Mandalore, laddove il cacciatore di taglie sarà costretto ad affrontare le ripercussioni della rimozione del suo elmetto nel finale della seconda stagione.



Secondo la descrizione fornita dai media, il filmato mostra anche alcuni scorci di Coruscant, delle scimmie lucertola kowakiane e soprattutto Grogu impegnato con la Forza e un oggetto di grandi dimensioni.

Nel frattempo, da qualche altra parte su Mandalore, Bo-Katan affronta Mando.



Il video esteso mostrato al Comic-Con - a qualche mese di distanza dal trailer di The Mandalorian 3 - in Brasile sembra confermare l'importanza del legame tra Din e Grogu, che dalla fine del primo episodio nella prima stagione è la narrazione principale che ha trainato lo show sinora, con la dinamica della relazione simile a quella tra un padre e un figlio che nel corso della serie si è evoluta in maniera esponenziale.



Ecco la data d'uscita della terza stagione di The Mandalorian, già disponibile su Disney+ con le prime due stagioni.