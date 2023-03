The Mandalorian 3, attenzione: potreste esservi perso QUEL dettaglio sulla storia di Grogu

La serie The Mandalorian volge alla sua terza stagione, con i primi tre episodi già trasmessi per il pubblico (e a tal proposito, vi rimandiamo alla nostra recensione dell'episodio 3X03 di The Mandalorian.

Il personaggio di Grogu è tanto adorabile quanto misterioso: intorno alla sua 'razza' infatti c'è ancora poca chiarezza: qual è la sua origine? La sua lingua? La sua cultura? Insomma, la stirpe del 'baby Yoda' che caratteristiche ha e perché è così potente?

Finora sono state rivelate poche informazioni al riguardo, ma la curiosità potrebbe crescere ancora di più dopo un dettaglio non indifferente delle ultime due stagioni di The Mandalorian.

Arriviamo al dunque: durante l'episodio intitolato "The Mines of Mandalore", diretto da Rachel Morrison, si scopre che l'adorabile Grogu sta iniziando il suo processo di lallazione.

Insomma, Grogu sta pian piano imparando a parlare. Ma l'aspetto più sorprendente tra tutti è che la lingua del personaggio è irriconoscibile, quasi aliena. Durante la seconda stagione Grogu aveva già emesso alcune parole, come ad esempio "patu". Se queste sembrano inizialmente delle parole senza senso, con un'accurata visione si può intuire che in realtà sono legate a degli aspetti specifici. Nel caso di "patu" ad esempio, sembrerebbe che Grogu indichi il cibo, o l'atto di mangiare in generale.