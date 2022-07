The Mandalorian 3: l'attesissimo teaser trailer della serie Star Wars trapelato online!

Il teaser trailer della terza stagione di The Mandalorian ha trovato la sua strada online in questi minuti, offrendo ai fan di Star Wars un'anteprima non ufficiale sull'attesissimo ritorno della serie tv con protagonista Pedro Pascal.

Il filmato, che è stato caricato su Reddit, presenta un montaggio di diverse scene tratte della prossima puntata della serie Star Wars, comprese le apparizioni di una varietà di personaggi di ritorno dalle precedenti stagioni. Secondo quanto riferito, si tratterebbe dello stesso filmato promozionale mostrato durante la Star Wars Celebration 2022: naturalmente non lo troverete sui nostri canali, ma in attesa di una pubblicazione ufficiale dall'evento dedicato alla saga erano già trapelate diverse informazioni sul filmato.

Ad esempio, sappiamo che il teaser trailer della terza stagione di The Mandalorian si è concentra sul protagonista Din Djarin (Pedro Pascal) mentre parte alla ricerca di Mandalore. I personaggi di ritorno includono Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff), Greef Karga (Carl Weathers) e il sempre adorabile Grogu. Uno scatto degno di nota mostrava Babu Frik, un personaggio di Star Wars adorato dai fan che è apparso per la prima volta in Star Wars Episodio IX: L'ascesa di Skywalker. Sebbene si sappia poco sulla trama di The Mandalorian 3, si ritiene che Din Djarin tornerà a Mandalore per reclamare il suo onore dopo essere stato esiliato dal suo clan per essersi tolto l'elmo.

Vi ricordiamo che, sempre alla Star Wars Celebration, venne confermato The Mandalorian 4, con Jon Favreau già a lavoro sulla quarta stagione della serie.