The Mandalorian 3, un attore di Parks and Recreation si unisce al cast: ecco chi è

Un attore del cast di Parks and Recreation potrebbe prendere parte alla terza stagione di The Mandalorian, attualmente in fase di riprese. Si tratterebbe di Jim O'Heir, che entrerebbe in un ruolo indefinito. Il rumor è nato proprio dalle parole dell'attore, intervenuto con Rob Lowe nel podcast Lowe Parks.

Nel corso dell'intervista infatti è stato chiesto a O'Heir su cosa stesse lavorando al momento, e la sua risposta ha fatto molto pensare i fan del celebre franchise. "Non so se mi è permesso dire cosa sto facendo" ha dichiarato l'attore. "Posso dire uno stato. Mi trovo in uno stato, New Mexico, non so", ha scherzato con Lowe, e il collega ha aggiunto: "Lo dico, Jim, so a cosa stai lavorando, e fa rima con l'ultima puntata di 'Bar Wars'".

Quello che c'è stato tra i due è uno scambio sicuramente ambiguo, ma l'indizio dato sicuramente fa pensare a Star Wars. Ma perché i fanno hanno dato per scontato che si trattasse di The Mandalorian? Perché è lo show che si sta girando in questo momento, mentre la produzione di progetti come Star Wars: Obi-Wan Kenobi e Star Wars: Andor è già terminata. Secondo voi quale ruolo potrebbe interpretare Jim O'Heir? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto Carl Weathers, star dello show assicura: The Mandalorian 3 sarà epico!