The Mandalorian 3, avvistamento sul set: potrebbe arrivare un personaggio di Rebels

I fan ci hanno sperato, e finalmente la notizia è arrivata: la produzione di The Mandalorian è iniziata. La stagione 3 continuerà con le riprese fino a Marzo. Diversi i nuovi arrivi in cui i fan sperano, come quello di Lucy Lawless in The Mandalorian. Adesso apprendiamo che un personaggio di Rebel potrebbe arrivare!

Come sappiamo le riprese sono iniziate senza Pedro Pascal, interprete di Din Djarin. L'attore è infatti al momento in Canada, impegnato con la serie della HBO The Last Of Us. Un problema produttivo facilmente risolvibile, in quanto il suo personaggio indossa quasi sempre un elmetto. Dunque sembra che la performance di Pascal nella stagione 3 sarà principalmente vocale.

E mentre le riprese iniziano, ecco che ci sono i primi avvistamenti. Kevin McKidd è stato infatti notato vicino agli studi dove si svolgono i lavori su The Mandalorian. Per chi non lo ricordasse Mckidd nella serie animata Star Wars Rebels presta la voce a Fenn Rau. Un personaggio di certo non centrale, ma che ora si pensa possa avere un ruolo in The Mandalorian, facendo un salto dall'animazione al live-action. Un po' quello che è successo con i Bo-Katan e Ahsoka Tano.

Chissà, nel caso in cui la notizia fosse confermata, che ruolo avrebbe Fenn Rau nella serie. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti