The Mandalorian 3, Bill Burr parla del possibile ritorno nella serie di Star Wars

La produzione della terza stagione di The Mandalorian è attualmente in corso e i fan non hanno idea di cosa ci sia in serbo per i prossimi episodi. Tutto ciò che riguarda lo show di Star Wars creato da Jon Favreau è top secret prima della messa in onda. Ciò non toglie che gli appassionati avanzino ipotesi o desideri.

Uno in particolare riguardo il personaggio di Migs Mayfield, interpretato da Bill Burr. La sua presenza sarà confermata nella terza stagione? Pare che lo stesso attore sia voglioso di tornare nel franchise, in base alle sue recenti dichiarazioni. Invece Sasha Banks non ci sarà in The Mandalorian 3.



"Oh, lo spero. Jon Favreau e Rick Famuyiwa, che hanno scritto entrambi i miei episodi, mi hanno permesso di essere una piccola parte di qualcosa di così grande e buono che significa così tanto per molte persone. Ovviamente non mi è permesso dire altro se non che adoro assolutamente essere nello show e spero di continuare, se non sarà così mi sono divertito molto" ha dichiarato Burr a Screenrant.



L'attore ha ammesso di non essere mai stato un grande fan di Star Wars e della fantascienza in generale ma ha rimarcato più volte quanto gli sia piaciuto far parte della serie:"Non sono mai stato un fan della fantascienza. Mi piace Blade Runner, c'è stato un film con Sam Rockwell chiamato Moon. Non sono mai stato interessato a Star Wars, quando l'ho visto ero troppo vecchio, per Ewok e cose del genere". Poi l'incontro con Jon Favreau che cambiò tutto.



A far notizia in ogni caso è stata ancora un'ex star della serie: Gina Carano ha pubblicato un tweet polemico che le ha attirato nuove critiche in poco tempo.