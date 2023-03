The Mandalorian 3, Bo-Katan ha ancora bisogno della Darksaber? Risponde Katee Sackhoff

Come abbiamo visto dai primi cinque episodi di questa Stagione 3 di The Mandalorian, il personaggio di Bo-Katan Kryze è a tutti gli effetti una co-protagonista rispetto al Din Djarin di Pedro Pascal. Per questo motivo ci si chiede quale sarà l'evoluzione ulteriore del personaggio interpretato come sempre da Katee Sackhoff. Ecco la nuova intervista.

Nell'ultimo episodio della stagione, Il pirata, abbiamo visto un grande cambiamento per Bo-Katan Kryze. Dopo che ai Figli della Guardia è stata assegnata una nuova casa su Nevarro, l'Armaiolo (Emily Swallow) chiede a Bo di togliersi l'elmetto per poter continuare a "percorrere la strada di entrambi i mondi" e aiutare a unire i diversi clan mandaloriani.

Nella scorsa stagione, i piani di Bo-Katan per tornare a essere la legittima sovrana di Mandalore sono stati vanificati quando Din Djarin (Pedro Pascal) è entrato in possesso della Darksaber. Sembrava che avesse rinunciato al suo obiettivo, ma ora sembra che possa tornare a essere il leader dei Mandaloriani.

Proprio sul finale dell'episodio 5 è stato insinuato il dubbio che i Mandaloriani stiano lavorando per l'Impero.

Recentemente, Sackhoff ha fatto una chiacchierata con ComicBook.com durante il Megacon di Orlando e le è stato chiesto se Bo-Katan pensa ancora di aver bisogno della Darksaber per avere successo.

"Quello che so è che quando l'abbiamo vista all'inizio della stagione era sconfitta e distrutta. Credo che quello sia stato il suo momento più basso, se vogliamo, per potersi ricostruire una nuova immagine", ha spiegato Sackhoff. "Ha provato tutto ciò che pensava fosse il modo giusto di governare e non ha funzionato. 'Governare' è la parola sbagliata... Non le si addice. Capite cosa intendo? Come se fosse una guerriera. Vuole guidare... è questo che vuole. E penso che, per quanto sia stata male interpretata, credo che ciò che ha sempre voluto sia fare l'interesse del popolo mandaloriano".

Sackhoff ha continuato: "Ma penso che in questo momento della sua vita, si trovi disposta a seguire gli ordini, potenzialmente per la prima volta nella sua vita ... E in questo momento la vediamo seguire l'Armaiolo. Penso che parte del motivo per cui lo fa è che si è sentita subito accettata e penso che questa sia una delle cose che non aveva ancora provato, e penso che per lei sentirsi finalmente parte di qualcosa sia molto bello. Quindi, sì, potremmo addentrarci nella sua storia passata. Voglio dire, raccontare il modo in cui è stata trattata da suo padre e da sua sorella e, sai, penso che questa potrebbe essere la prima volta nella sua vita in cui è stata veramente accettata solo per il fatto di trovarsi lì".