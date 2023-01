The Mandalorian 3, Bryce Dallas Howard parla del ritorno alla regia: 'Un onore tornare'

Attraverso un post pubblicato sui suoi canali social, Bryce Dallas Howard ha parlato brevemente del suo ritorno nel franchise di Star Wars confermando così di aver diretto un episodio anche nella Stagione 3 di The Mandalorian. L'attrice e regista, figlia di Ron Howard, ha diretto alcuni degli episodi più intensi dello show conquistando i fan.

"Riuniti. Ed è una sensazione così bella! È un onore essere stata invitata di nuovo a dirigere la nuova stagione di The Mandalorian - non c'è niente di meglio dell'avventura, della magia e delle amicizie create in questo show. Guardate il trailer della terza stagione e segnatevi il calendario per il debutto il 1° marzo, solo su Disney Plus", ha scritto la Howard dopo aver condiviso alcune foto del dietro le quinte degli episodi precedenti.

Oltre alla Howard, tra i registi che faranno ritorno dalle stagioni precedenti ci sono anche Rick Famuyiwa e Carl Weathers, che nella serie interpreta Greef Karga. Le new entry dietro la macchina da presa sono Rachel Morrison, Lee Isaac Chung e Peter Ramsey.

Nel corso di un'intervista con Romper concessa lo scorso aprile, la Howard ha espresso il suo pensiero su quanto sia diventato potente Mando dopo che le è stato chiesto dell'armatura "impenetrabile" del personaggio.

"È molto forte, e nella cultura mandaloriana sono addestrati per essere guerrieri, e quindi possono farlo. Ma è qui che entra in gioco anche lo spray bacta. Perché non ha un serbatoio di bacta come Boba, ma lo spray di bacta è utile. Ma hai assolutamente ragione... Nella stagione di Boba Fett, Mando è stato privato della dark saber e la sua gamba è stata ferita. Ero molto eccitata perché volevo mostrare che è in grado di ferirsi e poi guarirsi grazie allo spray bacta".

Dopo aver recuperato il trailer di The Mandalorian 3, scopriamo in quale location iconica di Star Wars farà ritorno il franchise nei nuovi episodi dello show. Vi ricordiamo, come ha fatto Howard, che il debutto della Stagione 3 di The Mandalorian è atteso per il 1° marzo prossimo su Disney+.