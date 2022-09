The Mandalorian 3, Giancarlo Esposito annuncia: 'Viva l'Impero!'

Il conto alla rovescia per la terza stagione di The Mandalorian è ormai iniziato e dopo l' uscita del teaser di qualche settimana fa, è stato l'attore Esposito a parlare del prosieguo della serie.

Luke Skywalker e Din Djarin, il Mando interpretato da Pedro Pascal, nel finale della seconda stagione di The Mandalorian hanno finalmente rinchiuso Moff Gideo dietro le spalle, ma l'attore Giancarlo Esposito non lascia dubbi sul futuro del suo personaggio: per l'ex ufficiale dell'Impero non è ancora giunta la fine.

Durante un panel di domande e risposte al Fan Expo Canada, tenutosi questo fine settimana l'attore statunitense, conosciuto anche per il ruolo di Gus Fring nell'acclamata serie Breaking Bad, non ha saputo resistere al coro levatosi dalla folla. Ai fan che urlavano: "Lunga vita all'Impero!" ha, infatti, risposto con altrettanta euforia: "Viva l'Impero. Terza stagione, Mandalorian. Guardate, guardate, guardate!".

Molti hanno interpretato questa risposta entusiasta come un'allusione alla possibilità che gli esperimenti di Gideon con il sangue di Grogu siano connessi ai tentativi di Palpatine di clonare un nuovo corpo, cosa su cui i fan, in effetti, hanno teorizzato fin dall'inizio della serie.

Sicuramente non mancheranno colpi di scena nella terza stagione in arrivo nel 2023 e, per la gioia di molti, le avventure del solitario cacciatore di taglie continueranno per un po'. La quarta stagione è già stata confermata infatti dal co-creatore e co-regista Jon Favreau.