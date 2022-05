The Mandalorian 3: Carl Weathers dirigerà un episodio dello show

Come ben sappiamo, l'evento Star Wars Celebration ha fornito ai fan di tutto il mondo molte buone notizie sui progetti futuri di Star Wars che arriveranno su Disney+. Oltre agli aggiornamenti su Ahsoka, Andor e, più recentemente, Star Wars: Visions, abbiamo anche ricevuto alcune buone informazioni sulla prossima stagione 3 di The Mandalorian.

Durante l'evento, una delle star della serie, Carl Weathers, è intervenuto per parlare del futuro dello show, con The Mandalorian 3 che arriverà prossimamente su Disney+.

Weathers aveva precedentemente annunciato che, ancora una volta, dirigerà almeno un altro episodio della serie. Nella seconda stagione, l'attore/regista ha infatti tenuto le redini dell'episodio "The Siege", incentrato sul pianeta Nevarro e considerato uno dei migliori della serie finora.

Parlando della terza stagione, Weathers ha rivelato quanto la sua esperienza nella seconda stagione abbia davvero aiutato quando è arrivato il momento di tornare a dirigere un episodio, non solo nel rapporto di lavoro con Jon Favreau e Dave Filoni, ma in come il materiale è diventato ancora migliore tra le stagioni.

Alla domanda su come ci si senta a far parte di un universo enorme e importante come quello di Star Wars, Weathers l'ha definita un'esperienza diversa dalle altre. Dal suo punto di vista, la vera sfida deriva dal cercare di assicurarsi che le persone si immergano totalmente nel mondo, in modo da dimenticare che stanno guardando uno show:

"[quando] hai un marchio, davvero, come Star Wars [...] ne hai una tale consapevolezza e hai fan così rabbiosi che ne sanno così tanto, la sfida è come puoi mantenerlo fresco? Come puoi mantenerlo eccitante? Come puoi, si spera, costruire su ciò che c'è e ottenere ancora più intrattenimento, perché non ci sono sorprese per le persone. Hanno visto così tanto. "

Per concludere, vi lasciamo con le parole di Jon Favreau, che ha già confermato The Mandalorian 4.