The Mandalorian 3, Carl Weathers è sicuro: 'Sarà la stagione più grande si sempre'

Non manca ormai molto al ritorno di Pedro Pascal nel ruolo di Din Djarin, con la terza stagione di The Mandalorian che come visto nel trailer debutterà su Disney Plus il prossimo 1 marzo.

Come ben sapete, anche Carl Weathers tornerà a vestire i panni di Greef Karga nella serie. E proprio l'attore ha recentemente parlato dello show creato da Jon Favreau durante la sua ultima intervista.

"Posso dire questo: ci sarò", ha esordito l'attore. "Posso dire di averne diretto un episodio. Posso dire che sarà uno schianto. Sembrerà più grande rispetto alle altre stagioni. E se non ti divertirai verremo a cercarti".

Oltre a Weathers, The Mandalorian ha ampliato la sua formazione di registi con il direttore della fotografia di Black Panther Rachel Morrison e il co-regista di Spider-Man: Into the Spider-Verse Peter Ramsay, che dirigerà gli episodi della terza stagione della serie. Gli altri registi confermati sono Lee Isaac Chung di Minari e i veterani della serie Rick Famuyiwa e Bryce Dallas Howard. Al momento non si sa se Jon Favreau dirigerà alcune puntate nella prossima stagione, che sarà composta da otto episodi.

Per salutarvi, vi ricordiamo che il trailer di The Mandalorian 3 ha superato incredibile record tra le serie di Star Wars. Rimanete sintonizzati per non perdervi tutti i prossimi aggiornamenti!