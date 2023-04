The Mandalorian 3: il cast ringrazia I fan di Star Wars in un video prima del finale

A poche ore dalla diffusione in streaming dell'esplosivo finale di The Mandalorian 3, il cast principale ha registrato un sentito videomessaggio (poi montato in un unico filmato) per ringraziare i tantissimi fan di Star Wars che hanno decretato il successo anche di questa terza stagione dello show. Adesso, l'attenzione si sposterà su Ahsoka.

Nel filmato possiamo così vedere Pedro Pascal, Katee Sackhoff e gli altri membri del cast principale dello show che oggi conclude la sua terza stagione. Ricordiamo che Jon Favreau ha già dichiarato che la quarta stagione di The Mandalorian è già scritta e che quindi non dovrebbe passare molto tempo prima dell'inizio delle riprese e quindi del suo eventuale arrivo in streaming su Disney+. Per quanto riguarda quest'anno, ad agosto arriverà la prima stagione di Ahsoka e successivamente Skeleton Crew, con Jude Law tra i protagonisti.

Parlando della sua fenomenale acconciatura, Katee Sackhoff ha rivelato come fa a rimanere così impeccabile anche dopo aver indossato l'elmo mandaloriano:

"C'è dello spazio in più perché la mia testa con la parrucca non entra nell'elmo. Quindi in realtà sono due elmi diversi perché il mio elmo è perfettamente formato per adattarsi al mio cranio. Nessun altro può indossarlo", ha rivelato Sackhoff. "Quindi se ci aggiungi tanti capelli, come tutte le spille e tutto il resto, è molto più stretto e non entra. Sono due elmi separati. Quindi, se provo a togliermi l'elmo vero e proprio, non succede. Abbiamo fatto tutto il possibile per far sì che i capelli del personaggio siano sempre perfetti senza casco. Mi sembra che, nel mondo di Bo Katan, ci siano dei minuscoli droidi o qualcosa del genere all'interno del suo casco che li aggiustano in continuazione. Perché, nella sua testa, forse il sovrano di Mandalore deve avere sempre un aspetto fantastico".

Nell'episodio conclusivo, scopriremo se Bo Katan riuscirà davvero a riconquistare Mandalore e riunire tutte le tribù di mandaloriani sotto la sua figura oppure se le manovre del Moff Gideon avranno la meglio.