The Mandalorian 3, chi sarà il villain della prossima stagione?

The Mandalorian è pronto a tornare sul piccolo schermo con la terza stagione che vedrà il suo debutto il primo marzo 2023 su Disney+. E le aspettative si fanno sempre più alte. Il ritorno di Din Djarin e del piccolo Grogu, infatti, segnerà nuovi standard per The Mandalorian, stando alle parole di Carl Weathers

Mentre i fan della saga sono in fermento per la data di uscita, crescono le domande su quelli che potrebbero essere i nuovi villain della serie: sappiamo per certo del ritorno di Gideon, imprigionato dal Mandolariano alla fine della seconda stagione. Mandaloriano che, diretto a Mandalore, dovrà probabilmente vedersela con Bo-Katan, interpretata da Katee Sackhoff (che molti ricorderanno nel ruolo di Scorpion nella serie remake di Battlestar Galactica) e, secondo indiscrezioni avvalorate da foto che paiono provenire dal set, anche con le Guardie Pretoriane apparse in Star Wars: gli Ultimi Jedi.

La presenza dei guerrieri cremisi tira in ballo anche la possibile comparsa del Leader Supremo Snoke, personaggio che sicuramente merita un nuovo approfondimento, vista l’importanza ricoperta nella terza trilogia dal maestro di Kylo Ren.

Nuovi nemici, dunque, sulla strada del Mandaloriano, venuto in possesso della spada oscura e intenzionato a riportare Mandalore ai fasti del passato.

I pochi dettagli rilasciati sulla trama della terza stagione aprono a diverse teorie sul futuro dello spinoff che sembra essere in grado di andare sempre più nel profondo dell’universo di Star Wars. In attesa di rituffarci nella saga creata da George Lucas nei primi anni ’70 del secolo scorso e di tornare a goderci il viaggio di Grogu e di Din Djarin, vi lasciamo al trailer della terza stagione di The Mandalorian.