The Mandalorian 3, Christopher Lloyd si aggiunge al cast della serie Disney+

Grande Giove! C'è una aggiunta spaziale nel cast della terza stagione di The Mandalorian... Christopher Lloyd è la new entry della serie di Star Wars targata Disney+.

Dopo le recenti aggiunte al cast di The Mandalorian 3 sembra che un altro attore entrerà a far parte dell'ensemble della serie Star Wars di Disney+, e che attore!

Si tratta della pluripremiata star di Ritorno al Futuro e Chi ha incastrato Roger Rabbit Christopher Lloyd che, sebbene non si conoscano ancora i dettagli relativi al suo personaggio, dovrebbe apparire in qualità di guest star nella terza stagione della serie ideata da Jon Favreau.

Le scommesse su chi potrebbe interpretare sono ufficialmente aperte, mentre noi vi ricordiamo che le riprese dello show sono attualmente in corso, e di recente ci sono arrivate anche delle foto dal set di The Mandalorian 3 che anticipano interessanti connessioni con la trilogia sequel.

Intanto, l'hype è alle stelle per un'altra produzione Disney/Star Wars di più imminente arrivo sugli schermi, la serie tv dedicata a Obi-Wan Kenobi con protagonista Ewan McGregor, di cui abbiamo da poco potuto vedere un primo trailer ufficiale.

L'universo televisivo di Star Wars continua ad espandersi e a introdurre nuovi personaggi ai propri fan, e le sorprese di certo non finiscono qui. Per ora, tuttavia, restiamo in attesa di nuovi aggiornamenti su The Mandalorian 3 e il resto delle produzioni.