The Mandalorian 3, Christopher Lloyd conferma un ruolo? Le parole dell'attore!

Volto di una serie innumerevole di franchise di successo e film cult, Christopher Lloyd sarebbe un ottimo acquisto per il cast della terza stagione di The Mandalorian attualmente in sviluppo. Alcuni rapporti lo volevano coinvolto come guest star, ma ora l'attore rompe il silenzio con una risposta che sa di conferma.

È stato Emmett “Doc” Brown nella saga dei Ritorno al Futuro per Robert Zemeckis. È tornato per Zemeckis come Giudice Morton di Chi ha incastrato Roger Rabbit?. Infine è stato lo Zio Fester per il quale, invece, non si ha ancora un nome nella serie spinoff di Tim Burton della Famiglia Addams. Christopher Lloyd è stato mille volti – come tutti d’altronde – ma a differenza di altri è riuscito a lasciare un’impronta con ogni personaggio ricoperto. Ora potrebbe fare il suo primo debutto in assoluto nell’universo di Star Wars, che di recente è stato definito ripetitivo e senza fantasia da Mark Ruffalo.

Non scherziamo: senz’altro gli archi narrativi possono somigliarsi di serie in serie e di film in film, ma a ciascuno spetta aggiungere sempre nuove porzioni all’universo narrativo immaginato da George Lucas. Fra gli esempi più prossimi da citare, Andor parlerà della gente comune, è stato anticipato sulla serie in arrivo su Disney+. Ora spetterebbe a Lloyd aggiungere qualcosa, visto che un precedente scoop dell’Hollywood Reporter lo voleva coinvolto nella terza stagione sul Mandaloriano come guest star, in un ruolo non specificato.

Ora, dopo aver preso la parola al Fanboy Expo di Knoxville, Lloyd non ha dato una risposta definitiva, ma suona come una chiara conferma: "Avevamo tutti giurato di mantenere il segreto. Quindi, non lo so!". Questa nuova stagione in sviluppo riporterà Mando e Baby Yoda sugli schermi Disney a febbraio 2023, dopo che i due sono apparsi l’ultima volta per salvare The Book of Boba Fett, su cui si avevano grandi speranze che hanno incontrato però la delusione di una buona parte del pubblico.