The Mandalorian 3: al Comic-Con c'è un animatronic di Grogu che vale 100mila dollari!

Al San Diego Comic-Con non c'è solo il vero Guanto dell Infinito da 25 milioni di dollari, ma anche un animatronic di Grogu di The Mandalorian 3 dal ben più modesto valore di 'appena' 100mila dollari.

Il modellino, che ritrae il celebre 'Baby Yoda' nel suo passeggino fluttuante, può essere ammirato dal vivo in queste ore al San Diego Comic-Con al centro di una mostra dedicata alla saga di Star Wars, oppure più comodamente nel post che trovate come sempre in calce all'articolo. Che cosa ve ne pare? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Ricordiamo che la terza stagione di The Mandalorian arriverà nel febbraio 2023 in esclusiva per gli abbonati della piattaforma di streaming on demand Disney Plus. Nei prossimi episodi il Mandaloriano Din Djarin di Pedro Pascal e il piccolo Grogu, tornati insieme dopo gli eventi di The Book of Boba Fett, continuano il loro viaggio affrontando nuovi nemici e radunando nuovi alleati mentre si fanno strada in una galassia pericolosa ancora scossa dai tumulti successivi al crollo dell’Impero Galattico.

La terza stagione di The Mandalorian ha ancora Jon Favreau, Dave Filoni, Rick Famuyiwa, Kathleen Kennedy e Colin Wilson come produttori esecutivi. Nei giorni scorsi il teaser di The Mandalorian 3 è trapelato online, ma non è ancora stato pubblicato ufficialmente dalla Lucasfilm: rimanete sintonizzati!