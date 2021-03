The Mandalorian 3, compariranno altri Jedi? Ecco chi potrebbe essere

Il futuro di The Mandalorian appare più brillante che mai. Dopo una splendida seconda stagione che ha mostrato tutto il meglio che lo show di Jon Favreau e Dave Filoni ha da offrire, è ora il momento di guardare al futuro, e di pensare cosa potrebbe succedere durante il terzo ciclo di episodi, che sarà ricco di colpi di scena e momenti mozzafiato.

Abbiamo visto insieme cosa potrebbe succedere a Din Djarin in The Mandalorian 3, ma oggi vogliamo trattare di quali Jedi potrebbero apparire nel corso del terzo arco narrativo della serie. Avvisiamo che, per coloro che non sono in pari con lo show, potrebbero esserci degli spoiler sulla trama di The Mandalorian 2, quindi invitiamo in tal caso a non procedere con la lettura e a tornare in un secondo momento. Iniziamo.

I cavalieri Jedi che potrebbero comparire in The Mandalorian 3

La seconda stagione della serie con Pedro Pascal protagonista ha visto l'arrivo di uno dei personaggi più importanti dell'intera storia di Star Wars, ovvero Luke Skywalker. Con il "ritorno dello Jedi" (perdonatecelo), ne vedremo altri nel corso della prossima stagione?

Fermo restando che siamo convinti che altri grandi nomi potrebbero apparire durante i prossimi episodi, è più difficile dare una risposta certa quando si parla di Jedi. Non consideriamo Leia Organa come propriamente una Jedi, per ovvi motivi, ma il suo nome è uno dei primi sulla lista di chi potrebbe arrivare nello show.

Parlando di Jedi veri e propri, in molti pensano che Cere Junda e Cal Kestis, visti e apprezzati in Jedi: Fallen Order, potrebbero esordire anche in live action proprio tramite a The Mandalorian. Ancora più probabile, per molti, è l'arrivo di Ezra Bridger, anche grazie agli svariati rumor che più volte hanno confermato e smentito la sua presenza nel prodotto già nel corso della seconda stagione della serie. Staremo a vedere.

Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento riguardo al perché Grogu potrebbe non essere presente in The Mandalorian 3, vogliamo sapere la vostra: quali sono i Jedi che potrebbero apparire durante la terza stagione di The Mandalorian? Non esitate a commentare!