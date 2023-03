The Mandalorian 3: cosa vede Grogu nell'iperspazio e come anticipa il futuro di Star Wars?

La stagione 3 di The Mandalorian è arrivata oggi con il primo episodio in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand, e i fan stanno già discutendo un'importante sequenza con protagonista l'iconico e amatissimo Grogu, alias Baby Yoda.

La sequenza in questione è ambientata nell'iperspazio, una delle 'dimensioni' più misteriose ed intriganti dell'universo di Star Wars, un piano della realtà in cui le leggi della fisica operano in modo diverso: la vera natura dell'iperspazio è un mistero all'interno dell'universo narrativo, con alcuni personaggi che suggeriscono che sia un altro aspetto degli aspetti della Forza stessa, mentre le navi spaziali possono accedervi utilizzando una tecnologia per viaggiare alla velocità della luce.

Tuttavia, nel primo episodio di The Mandalorian 3 Grogu scopre che alcuni esseri viventi possono accedere all'iperspazio in maniera naturale. Il 'bimbo', durante il viaggio con Din Djarin in direzione Nevarro, scopre infatti nella 'coltre' dell'iperspazio quello che sembrerebbe essere un intero branco di balene spaziali: si tratta dei Purrgils, balene semi-senzienti (chissà se più o meno intelligenti di quelle di Avatar: La via dell'acqua?) in grado di accedere all'iperspazio per viaggiare attraverso la galassia.

In base al più ampio canone di Star Wars, il comportamento delle balene spaziali ha effettivamente ispirato gli scienziati che hanno scoperto la tecnologia dell'iperspazio (millenni fa), e vennero seguite dai primi colonizzatori dello spazio per esplorare i percorsi più sicuri dai Mondi del Nucleo verso altre regioni come l'Orlo Esterno. Sebbene facciano il loro debutto live-action nella stagione 3 di The Mandalorian, i Purrgils sono comparsi sul piccolo schermo nella serie animata di Star Wars Rebels, nella quale furono particolarmente legate al personaggio di Ezra Bridger. Questa connessione sembrerebbe particolarmente importante visti i futuri spettacoli di Disney+ per Star Wars, dato che nel finale di Rebels Ezra ha usato le balene spaziali per sconfiggere il Grand'ammiraglio Thrawn e ora gli esiti di quello scontro (con Ezra e il villain apparentemente dispersi in un'area inesplorata dello spazio nota come Regioni sconosciute) dovrebbero dare il là alla serie tv live-action di Ahsoka.

A questo proposito, secondo il regista del primo episodio di The Mandalorian 3 molte storie di Star Wars raggiungeranno il culmine.