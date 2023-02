The Mandalorian 3, i creatori svelano perchè per la serie è fondamentale la segretezza!

La terza stagione di The Mandalorian è dietro l'angolo è uno degli elementi che hanno riguardato la sua produzione è stata la segretezza. Dave Filoni e Jon Favreau si sono sempre contraddistinti nel loro lavorare con discrezione e sotto i radar facendo trapelare poche anticipazioni. Ma perchè questa scelta?

In un mondo in cui l'hype sembra crearsi facendo trapelare spoiler o piccoli bocconcini durante le riprese dei prodotti, la produzione di The Mandalorian è sempre stata blindata. La scelta fatta dai produttori e creatori da la possibilità al pubblico di godersi a pieno il prodotto con aspettative se si esaudiscono davanti ai loro occhi di puntata in puntata senza la paura di rimanere delusi come spesso succede quando vengono rilasciati eccessive anticipazioni.

Dopo che Jon Favreau ha svelato le connessioni di The Mandalorian con l'universo di Star Wars, la curiosità di scoprire di più su questa scelta dei due produttori è aumentata. "Penso che stiamo cercando di ricreare ciò che abbiamo vissuto da bambini guardando Star Wars" cha spiegato Filoni. L'obiettivo principale sembra essere quello di riproporre l'effetto sorpresa e inedito che ha caratterizzato i film della saga originale. "Quando ho visto L'Impero colpisce ancora, non avevo idea di cosa avrebbe rivelato la fine di quel film ed è stato un momento strabiliante" ha concluso.

Protagonista dei nuovi episodi, come ormai da anni, sarà Pedro Pascal nei panni del Mandaloriano Din Djarin accompagnato del piccolo Grogu. Pascal ha parlato della stagione 3 svelando che raggiungerà una nuova epicità. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!