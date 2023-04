The Mandalorian 3: calo di spettatori per la serie rispetto alle stagioni precedenti

La terza stagione di The Mandalorian, che tra l'altro si sta avviando verso la sua conclusione con l'ultimo degli otto episodi previsti che arriverà la prossima settimana, ha fatto registrare un calo negli ascolti in streaming su Disney+ rispetto alle precedenti due stagioni della serie. Anche l'universo televisivo di Star Wars deve preoccuparsi?

Un nuovo articolo che ha analizzato le prestazioni della Stagione 3 di The Mandalorian su Disney+ rivela chiaramente che c'è stato un calo negli ascolti: mentre l'acclamata prima stagione dello show ha raggiunto un picco di 99,2, per quanto riguarda la richiesta in media della serie da parte dello spettatore entro il mese (30 giorni) dalla sua première, questa terza stagione si sta allineando a una cifra pari a 68,8 volte quella richiesta (sempre in media).

In confronto, la Stagione 2 di The Mandalorian si è fermata a un punteggio di 70,1 nei trenta giorni successivi all'esordio, un dato non troppo distante da quello che stiamo riscontrando nella domanda della terza stagione. Qui sta il vero punto dell'articolo di Yahoo: questi indici di richiesta per la terza stagione di The Mandalorian indicano che la Disney non ha nulla di cui preoccuparsi. Le ragioni addotte sono molteplici, come la durata di The Mandalorian (tre stagioni) e l'ampia espansione del mercato della TV in streaming dopo il lancio dello show nel 2019.

In un grafico comparativo più ampio con il resto del franchise di Star Wars, la Stagione 3 di The Mandalorian è ancora ben al di sopra dei dati ottenuti dalla stagione finale di The Clone Wars (48,0), di The Book of Boba Fett (40,1), e persino di Obi-Wan Kenobi (38,5) e Andor (32,6).

Tuttavia, sembra che l'entusiasmo dei fan per la terza stagione di The Mandalorian sia andato aumentando di settimana in settimana. Nonostante le critiche, i fan più accaniti di Star Wars e gli spettatori mainstream sono stati complessivamente soddisfatti della trama di questa stagione che vede il popolo mandaloriano riunirsi e colmare le proprie lacune (la Tribù di Din Djarin che si unisce alla fazione Nite Owl di Bo-Katan Kryze) e ha lasciato intendere grandi cose in arrivo per l'universo televisivo di Star Wars.

Questi accenni hanno portato alla rivelazione del grande film evento di Dave Filoni ambientato nell'era della Nuova Repubblica di Star Wars - un evento culminante che riunirà tutte le serie televisive dell'era (The Mandalorian, Ahsoka, The Book of Boba Fett) per una grande resa dei conti contro gli aspiranti eredi dell'Impero.

A due episodi dalla fine della terza stagione di The Mandalorian, il prossimo episodio 7 (il penultimo della stagione) potrebbe far salire esponenzialmente la domanda del pubblico.