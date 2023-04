The Mandalorian 3, Dave Filoni sul finale: 'Sarà entusiasmante' per i fan di Star Wars

Dopo un settimo episodio di The Mandalorian davvero emozionante, e che in qualche modo ha allargato l'orizzonte narrativo dello show con i suoi rimandi, Dave Filoni ha anticipato che l'episodio conclusivo di questa terza stagione della serie con Pedro Pascal sarà davvero entusiasmante per tutti i fan di Star Wars, quindi sarà davvero imperdibile.

Parlando con Collider durante la Star Wars Celebration, Filoni ha dichiarato che secondo lui il finale farà "esultare" i fan e darà loro molto da pensare. Anche se i commenti sono stati fatti prima della prima dell'esordio in streaming del Capitolo 23, Le spie, alla luce del debutto dell'episodio, le dichiarazioni di Filoni potrebbero valere come vere e proprie anticipazioni. Inoltre, un altro membro del cast ha lasciato intendere che i fan potrebbero avere una reazione diversa, più drammatica, alla visione del finale di stagione.

"Avranno molto da assimilare, e credo che in ogni buon finale ci sia un momento in cui si esulta e ci si sente soddisfatti, ma poi c'è un po' di tempo dopo in cui si ripensa a tutte le cose che sono successe. Forse inizi a metterle insieme in modo diverso e ti rendi conto che è un finale, ma ci sono altre cose che accadono là fuori nella galassia e di cui ora sai di più".

Dopo l'ultimo episodio, i commenti di Filoni probabilmente fanno riferimento a un possibile lieto fine per Bo-Katan, Din e i Mandaloriani rimasti. Forse Din riuscirà a liberarsi e Bo-Katan e il resto dei Mandaloriani saranno in grado di stabilirsi sul loro mondo natale, ma chissà se farà la sua prima apparizione il Grande Ammiraglio Thrawn. Sarebbe in linea, dopotutto, con quanto rivelato su Thrawn nel penultimo episodio, dove il Moff Gideon e gli altri ufficiali imperiali discutono del ritorno di Thrawn ma, per ora, non sanno dove si trovi.

Sappiamo che Thrawn sarà interpretato da Lars Mikkelsen e che sarà il villain principale di Ahsoka, il cui debutto in streaming è previsto per agosto.

Allo stesso modo, Brendan Wayne, uno dei tanti attori che fanno da controfigura per Pedro Pascal, ha fatto un commento sul finale: "Il prossimo episodio vi farà pentire di non aver chiesto di più... potrebbe fare troppo male". Cosa vorrà dire lo scopriremo mercoledì prossimo, quando debutterà su Disney+ l'ultimo episodio della stagione di The Mandalorian.