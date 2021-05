The Mandalorian 3, Dave Filoni:'La Forza sarà molto presente nella prossima stagione'

Il creatore di The Mandalorian, Dave Filoni, è intervenuto a Good Morning America nel corso dello Star Wars Day e nel corso dell'intervista gli è stato chiesto se potesse svelare qualche novità o informazione legata alla prossima stagione dello show con Pedro Pascal. Pur non sbilanciandosi troppo, Filoni ha fatto il punto della situazione.

"Oh, è complicato, sai che non mi piace dare quel tipo di risposta senza Jon, il mio partner Jon Favreau; è emozionante, ci stiamo lavorando entrambi, stiamo lavorando su Boba Fett in questo momento, quindi ci sono molte nuove avventure in arrivo. Devo stare attento, non posso davvero dire nulla di specifico ma penso che la Forza sarà molto presente nella terza stagione" ha dichiarato Filoni.



In attesa di poter vedere la terza stagione di The Mandalorian, LucasFilm non rimane certo con le mani in mano e proprio ieri ha debuttato The Bad Batch, la nuova serie animata dello Star Wars Universe.

ll primo episodio ha portato ad un punteggio della critica del 96% e di pubblico del 97% su Rotten Tomatoes.

Brad Rau, supervisore di The Bad Batch, ha parlato in questi termini di Dave Filoni:"Si tratta di un ragazzo intelligente, è così fantastico. [..] Trovo sia fondamentale che la chiarezza delle storie sia presente, che l'azione sia chiara, e che le emozioni siano chiare".

Due giorni fa Pedro Pascal ha festeggiato lo Star Wars Day con una foto inedita pubblicata sui social.

Tra le tante celebrazioni anche quella di un regista prestigioso: Steven Spielberg ha pubblicato una foto in tema Star Wars, indossando il costume di Darth Vader.