The Mandalorian 3, diamo uno sguardo a Bo-Katan in una nuova foto

Ci saranno tanti graditi ritorni in questa terza stagione di The Mandalorian: a far compagnia al personaggio di Pedro Pascal, oltre all'immancabile Grogu e a tanti altri compagni di viaggio, ci sarà ancora una volta la Bo-Katan Kryze interpretata da Katee Sackhoff, già vista nei precedenti episodi dello show Disney+.

Apparsa proprio in compagnia di Mando e Grogu in una recente foto della nuova stagione della serie, la nostra Bo-Katan ruba invece completamente la scena in un'immagine circolata in rete proprio in queste ore, nella quale la troviamo completamente coperta da casco e armatura d'ordinanza, ma ovviamente perfettamente riconoscibile.

"Ho vissuto nella pelle di questa donna per un bel po' di tempo ormai. Una cosa su cui io e Jon [Favreau] ci siamo concentrati è su quale sia la sua situazione adesso, cosa dia pepe alle sue esperienze. Jon e Rick ogni giorno si interfacciano con me, il che è una cosa folle, vedere questi maestri chiedermi quali siano le mie impressioni" sono state le parole di Katee Sackhoff circa il suo imminente ritorno in The Mandalorian.

E voi, cosa vi aspettate dalla Bo-Katan della terza stagione? Credete che il personaggio di Sackhoff meriti più spazio? Diteci la vostra nei commenti! La serie, intanto, è tornata a mostrarsi nello spot di The Mandalorian 3 per il Super Bowl.