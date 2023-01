The Mandalorian 3, Din Djarin e Grogu proseguono il viaggio nel primo trailer!

Disney ha pubblicato il primo trailer della terza stagione di The Mandalorian, a quasi tre anni di distanza dall'uscita del secondo ciclo di episodi. L'ultima stagione è stata distribuita alla fine del 2020 e ora i fan sono pronti a riabbracciare Din Djarin e Grogu, di nuovo insieme e pronti ad affrontare altre avventure.

"Essere un Mandaloriano non significa solo imparare a combattere, devi anche sapere come navigare nella galassia. In questo modo non ti perderai mai" spiega la voce che accompagna le prime immagini di The Mandalorian 3, nelle quali vediamo Djarin e Grogu che proseguono il proprio percorso dopo essersi ricongiunti in The Book of Boba Fett e aver lasciato Tatooine. Su Everyeye trovate anche il nuovo poster di The Mandalorian 3.



Jon Favreau si è occupato della scrittura di tutti gli otto episodi della terza stagione, lavorando con Noah Kloor al terzo e Dave Filoni al quarto e settimo episodio.

Pedro Pascal riprende il ruolo di Din Djarin, interpretato nelle prime due stagioni dello show, al fianco di Grogu.



Nel cast torneranno anche Carl Weathers nei panni di Greef Karga, Giancarlo Esposito in quelli di Moff Gideon e Katee Sackhoff in quelli di Bo-Katan Kryze.

Carl Weathers è anche fra i registi della nuova stagione al fianco di altri nomi celebri come Rick Famuyiwa, Lee Isaac Chung, Peter Ramsey e Rachel Morrison. Anche Bryce Dallas Howard ha diretto The Mandalorian 3.