The Mandalorian 3, che disastro! Il finale di stagione ha avuto ascolti da minimo storico

Nonostante la risposta positiva dei fan per la conclusione emotiva di The Mandalorian 3, la piattaforma di streaming on demand Disney+ ha registrato un drastico calo di ascolti per il finale della nuova stagione della celebre serie tv di Star Wars co-creata da Dave Filoni.

Secondo i numeri di visualizzazione riportati da Samba TV, il finale della stagione 3 di The Mandalorian, l'episodio 8 intitolato "Capitolo 24: Il ritorno" è stato visto da 662.000 famiglie statunitensi durante i primi giorni di disponibilità sulla piattaforma di streaming della Disney: in confronto, l'ultimo episodio della seconda stagione, "Capitolo 16: The Rescue" ha attirato 1,1 milioni di famiglie durante lo stesso periodo. Il calcolo è facile, ed impietoso: in sostanza, l'episodio finale della nuova stagione è stato visto da 438.000 persone in meno rispetto a quello della seconda stagione.

Come se non bastasse, e questo forse è un dato ancor più preoccupante che sottolinea il calo di spettatori che ha afflitto The Mandalorian nell'ultimo arco narrativo di episodi, il finale di The Mandalorian 3 perde il confronto anche con la sua premiere, dato che il primo episodio della nuova stagione, "Capitolo 17: L'apostata", al lancio è stato visto da 722.000 famiglie.

Il viaggio di Din Djarin e Grogu ha perso di appeal nei confronti dei fan? Lucasfilm ha sbagliato a incentrare la storia di questa terza stagione su un più ampio gruppo di Mandaloriani, mettendo da parte le dinamiche padre-figlio on the road delle due stagioni precedenti? I numeri restituiscono un quadro abbastanza chiaro, ma diteci la vostra nei commenti.