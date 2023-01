The Mandalorian 3, Disney rilascia un trailer segreto: ecco dove trovarlo!

Pochi giorni dopo l'uscita del primo trailer di The Mandalorian 3, Disney ha condiviso online un nuovo video promozionale dedicato alla prossima stagione della serie.

Il trailer alternativo in questione è stato rilasciato a sorpresa su Disney Plus ed è disponibile per tutti gli abbonati nella pagina della piattaforma dedicata a The Mandalorian, nella sezione degli extra. Oltre ai trailer della prima e della seconda stagione e a dei contenuti speciali, da oggi potrete quindi recuperare un nuovo video ricco di scene inedite, in attesa del debutto dell' attesissima terza stagione dello show previsto per il prossimo 1 marzo.

Non sappiamo perché Lucasfilm e Disney abbiano scelto di realizzare questa nuova anteprima a pochi giorni di distanza dal rilascio del trailer ufficiale, per di più senza pubblicizzare o comunicare qualcosa.

La terza stagione di The Mandalorian segnerà il ritorno di Pedro Pascal nei panni di Din Dijarin, il mandaloriano che, come abbiamo visto in The Book of Boba Fett, sembra esser stato "isolato" dai suoi simili dopo aver violato le leggi del credo. Il finale della seconda stagione aveva raccontato come Mando era entrato in possesso della darksaber e come era stato costretto a separarsi da Grogu, mentre gli episodi della serie incentrata su Boba Fett hanno chiarito il destino del personaggio e preparato la strada per il futuro.