The Mandalorian 3, c'è un celebre cameo nel finale che forse non avete notato

The Mandalorian ha appena chiuso il suo terzo ciclo narrativo: prima di salutare per un po' Din Djarin che tornerà nella quarta stagione dello show, chiariamo un cameo molto ben nascosto nel finale di stagione dal creatore Dave Filoni.

Nell'ottavo episodio di The Mandalorian Din Djarin e Grogu sono nella base della Nuova Repubblica, già vista nel quinto episodio, per incontrare Caron Teva. Proprio nella puntata 03x05 Dave Filone, creatore di The Mandalorian, il regista Rick Famuyiwa e la regista di Obi-Wan Kenobi Deborah Chow sono i protagonisti di un piccolo cameo.

Il trio non è tornato nell'ottava episodio, ma Filoni non ha potuto perdere la possibilità di fare la propria comparsa nell'ultimo episodio di The Mandalorian che è spettacolare come scriviamo nella nostra recensione della puntata 03x08 di The Mandalorian. Ancora una volta, Filoni è seduto al bar sullo sfondo della scena con il suo iconico cappello! Filoni è il creatore di The Mandalorian e regista di alcuni episodi, ma i fan di Star Wars lo conoscono perlopiù per le serie TV animate Star Wars: The Clone Wars e Star Wars Rebels. L'ultimo progetto di Filoni è lo show live-action Ahsoka, spin-off di The Mandalorian: il primo trailer di Ahsoka è emozionante! La serie TV ha appena concluso la sua terza stagione e i fan si chiedono già quando uscirà la quarta stagione e se ci sarà una scena post-credit nell'ultimo episodio di The Mandalorian che possa anticipare gli eventi della quarta parte dello show.

Nell'attesa della quarta stagione potete recuperare la stagione 3 di The Mandalorian su Disney+