The Mandalorian 3: tutti gli easter egg dell'episodio 4

L'episodio 4 di The Mandalorian "Il trovatello" ci ha regalato qualche momento del passato di Grogue riportandoci nel tempio degli Jedi e sviluppando una teoria teoria che lega Grogu a un ex monarca di Coruscant. Ma non solo: ecco tutti gli easter egg e riferimenti a Star Wars presenti nella quarta puntata della terza stagione di The Mandalorian.

La vibrolama Mandaloriana

Din Djarin, interpretato da Pedro Pascal, usa spesso la vibrolama nella prima stagione di The Mandalorian. L'arma viene ripresa del quarto episodio della terza stagione quando viene mostrato che i Mandaloriani dei Figli della Guardia si stanno allenando proprio con le vibrolame.

La carabina blaster EE-3 di Boba Fett

Abbiano notato che l'allenamento dei Mandaloriani è pieno di riferimenti: la carabina blaster EE-3 con cui i Mandaloriani si allenano è la stessa arma letale con la quale Boba Fett combatte spesso in Star Wars.

Forza e precisione nelle freccette mostrano i lati da Mandaloriano e Jedi di Grogu

Il quarto episodio di The Mandalorian vede la dualità di Grogu allenato sia come Jedi che come Mandaloriano: infatti Grogu sfida il figlio di Paz Vizsla a freccette: una forza che salta via dalle freccette per rappresentare al meglio la sua dualità. Lo sapevate che il nome di Grogu ha provocato non pochi problemi agli sceneggiatori?

Guerra in trincea

L'episodio 4 di The Mandalorian fa scendere qualche lacrimuccia di nostalgia nella scena in cui i Mandaloriani inseguono un rapace attraverso un canyon, un riferimento alla trincea della Morte Nera.

L'inseguimento di Bo-Katan: dove l'avevate già visto?

Bo-Katan fa volare il suo jet contro il sole al tramonto: la scena del quarto episodio riprende chiaramente Star Wars:Il Risveglio della Forza ma non solo. L'inquadratura dell'elicottero al tramonto ricorda anche Apocalypse Now.

La roccaforte

La roccaforte di Kyrumorut è importantissima per i Mandaloriani nel vecchio universo espanso di Star Wars ed è situata nell'emisfero settentrionale di Mandalore. E proprio Bo-Katan nel suo viaggio incoraggia i Children of the Watch a scalare le guglie che ospitano il nido del rapace poichè "non sono più alte di Kyrimorut".

I falchi urlanti

Il Falco Strillante è il simbolo della Casa Vizsla: stiamo parlando di un predatore molto comune a Mandalore prima della Grande Purga. E proprio l'armaiolo dice a Paz Vizsla di portare con sè una squadra di questi uccelli per salvare il figlio: un riferimento anche al saper guidare un clan in una missione per assicurarsi il futuro.

I traumi della forgia Mandaloriana

La forgia Mandaloriana richiama espressamente la stagione 1 dello show e collega Grogu a Din attraverso una serie di flashback traumatici. Nella stagione 1 di The Mandalorian , Din rivive i suoi ricordi d'infanzia mentre l'Armaiolo forgiava. Ora, dopo ben due stagioni, Grogu sperimenta la stessa cosa.

Il tempio Jedi di Coruscant durante l'Ordine 66

Nel quarto episodio di The Mandalorian, come abbiamo accennato in precedenza, alcuni flashback ci riportano al tempio Jedi durante l'Ordine 66 raccontando il salvataggio di Grogu a opera di un altro Jedi. Da qui l'immagine del tempio Jedi in fiamme descritta nel romanzo di Matt Stover di Star Wars: Episodio III - La vendetta dei Sith ma mai vista.

Grogu e la corsa in ascensore: perché proprio Luke Skywalker?

Grogu si trova nell'ascensore del tempio Jedi e guarda le luci lampeggiare sopra la porta poco prima di essere salvato da un Jedi. Questa immagine è stata costruita in modo tale da riprendere visivamente l'apparizione di Luke Skywalker nel finale della seconda stagione e il suo rapporto con i Dark Trooper.

Ahmed Best veste ancora i panni di Kelleran Beq

Kelleran Beq è il salvatore di Grogu regalando ai fan un momento commovente. Ahmed Best interpreta il Maestro Jedi Kelleran Beq e ritorna nell'universo di Star Wars dopo l'interpretazione di Jar Jar Binks nella trilogia prequel di Lucas.

I cloni volano su cannoniere LAAT appartenente dell'era prequel

I cloni che inseguono Grogu e Beq nel quarto episodio della terza stagione di The Mandalorian pilotano un cannoniere LAAT dell'era prequel. I trasporti corazzati a bassa quota - o LAAT - sono stati utilizzati per tutta l'era prequel dal Grande Esercito della Repubblica. La presenza di questo easter egg è molto importante in quanto chiarisce la storyline del flashback sul passato di Grogu.

Il significato dietro il titolo "Il trovatello"

I titoli della terza stagione non sono di certo scelti a caso. Per quanto riguarda il quarto episodio denominato "Il trovatello", questo fa riferimento principalmente a Grogu, in quanto è il "trovatello" di Din Djarin, accolto tra i Mandaloriani. Si riferisce anche a Paz Vizsla, il Trovatello preso dal rapace. Infine, si fa riferimento ai tre pulcini di rapace riportati al nascondiglio.

