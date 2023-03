The Mandalorian 3, ecco tutti gli easter egg del primo episodio: L'apostata

La terza stagione di The Mandalorian ha finalmente debuttato su Disney+ con il primo episodio. Pedro Pascal è tornato a vestire i panni di Din Djarin, il personaggio principale e protettore di Grogu, continuando la sua ricerca di redenzione. Ecco cosa vi siete persi (o non siete riusciti a cogliere) nel corso dell'episodio intitolato L'apostata.

Rimandandovi intanto alla nostra recensione della 3x01 di The Mandalorian, inauguriamo subito questa selezione di easter egg dell'episodio con i Purrgil. Chi o cosa sono i Purrgil ve lo avevamo già spiegato in un articolo apposito ma è sempre bene ripassare:

Introdotti per la prima volta in Star Wars Rebels, i Purrgil sono esseri mastodontici e semi-senzienti con una fronte bulbosa e una serie di tentacoli che si protraggono alle spalle. In Rebels, i Purrgil hanno ostacolato l'iconico cattivo Grand Admiral Thrawn, un avversario centrale per Ahsoka. È probabile che li rivedremo nella prossima serie di Ahsoka, con protagonista Rosario Dawson.

Avrete notato poi il ritorno degli Anzellani. Apparsi per la prima volta in Star Wars: L'ascesa di Skywalker con l'introduzione di Babu Frik, gli Anzellani sono una razza di statura particolarmente bassa con un'attitudine alla riparazione. Babu è stato uno dei personaggi più adorabili dell'Episodio IX, dove ha mostrato lo stesso temperamento esuberante dei suoi simili in The Mandalorian. Din Djarin, in cerca della loro esperienza, viene accolto dagli Anzellani attraverso una piccola porta nelle strade di Nevarro. Le loro voci familiari segnano il ritorno del talento vocale di Shirley Henderson.

The Mandalorian ha svelato il destino di Cara Dune e Moff Gideon. Ora sappiamo dove si trovano questi due personaggi, grazie alla conversazione di Greef Karga con il nostro mandaloriano. Nevarro ha bisogno di un nuovo sceriffo, ora che Cara Dune è stata reclutata dalle Forze Speciali (una partenza prevista dopo il licenziamento di Gina Carano da parte della Disney). Moff Gideon (Giancarlo Esposito), il cattivo delle passate stagioni, è stato inviato al Tribunale di Guerra della Nuova Repubblica.

Avete notato i droidi? IG-11 (doppiato da Taika Waititi) è morto in un atto di eroismo alla fine della prima stagione. Quando Din Djarin arriva su Nevarro, viene accolto da una statua tributo formata dai resti del droide. Ben presto apprendiamo l'intenzione di Din di riportare in vita il suo compagno caduto, ma potreste aver notato altri droidi riconoscibili sul pianeta. Un droide protocollare (come C-3PO) accoglie Din al suo arrivo. Inoltre, se siete fan di R2-D2, vedrete anche un droide astromeccanico!

Durante l'episodio fanno ritorno anche le scimmie-lucertola kowakiane. L'ultima volta che le avevamo viste su Nevarro erano in chiuse in gabbia come parassiti, ma ora le vediamo libere su un albero. Apparsi per la prima volta ne Il ritorno dello Jedi nel palazzo di Jabba the Hutt, i Kowakiani sono tornati in The Clone Wars, Star Wars Rebels e The Book of Boba Fett.

I Mitosauri. Originari di Mandalore, i mitosauri erano creature feroci e massicce che appartengono alla leggenda. Nelle sue crociate, Mandalore il Primo spinse i bestioni all'estinzione e il mitosauro divenne il simbolo del Mand'alor, il capo di tutti i clan mandaloriani. Nell'incipit di questo episodio, si vede una scultura di un teschio di mitosauro alle spalle del personaggio di Emily Swallow, posta con orgoglio su una parete mentre realizza un nuovo elmo Beskar.

Sundari e le miniere di Mandalore. Al termine dell'episodio Din Djarin si reca da Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff), che ha perso influenza sul suo popolo dato che non è riuscita a recuperare la Darksaber. Din cerca la redenzione, per passare da apostata a vero Mandaloriano dopo la trasgressione di essersi tolto l'elmo. Per essere perdonato, deve immergersi nelle Acque vive nelle miniere di Mandalore. Fortunatamente, Bo-Katan gli concede un'informazione vitale: le miniere si trovano sotto il centro civico della città di Sundari, la capitale di Mandalore. Un'area di grande interesse in The Clone Wars.